Tribunalul București a motivat decizia de a înlocui arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu măsura arestului la domiciliu. Judecătorul de caz a stabilit că pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat și că nu există probe care să demonstreze obținerea unui folos patrimonial din presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro, deși suspiciunile rămân întemeiate. The post De ce vrea din nou Tribunalul București să-l scoată pe Călin Georgescu din arestul preventiv. Ce arată motivarea instanței appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗