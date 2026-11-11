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Politică

De ce vrea o judecătoare eliberarea lui Georgescu din arest: Nu există nicio dovadă că banii ar fi ajuns la el

o Scris de ovidiu oanță
De ce vrea o judecătoare eliberarea lui Georgescu din arest: Nu există nicio dovadă că banii ar fi ajuns la el
Aosom
Judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul Bucureşti susţine că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înşelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el.

Sursa: Stirile Pro.tv

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