De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid

Dragoș Benea, europarlamentar și vicepreședinte PSD, cel ce conduce grupul de lucru din partid care pregătește proiectul reformei administrativ-teritoriale, a explicat, miercuri seară, la Digi24, că „am propus un mecanism de comitete județene de reorganizare care, pe baza unei matrici a sustenabilității, care include șase criterii total apolitice, să ajungem să creăm comunități mai puternice, regiuni mai puternice, orașe mai puternice”. Acesta a precizat că planul de reorganizare administrativ-teritorială a fost gândit în contextul în care fondurile europene pentru Coeziune vor fi mai puține și vor fi în competiție cu alte domenii în alocarea bugetului UE 2028-2034.

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