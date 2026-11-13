Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! Reorganizarea administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea schimba radical structura administrației locale din județul Sibiu. La un prag de 3.000 de locuitori, 37 dintre cele 53 de comune ar intra în analiza pentru comasare, iar […] The post De la comasarea comunelor, la reorganizarea judeţelor: ce viitor ar putea avea judeţul Sibiu după reforma administrativă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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