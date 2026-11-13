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Politică

Deputat PSD: Bolojan a vrut să stingă inflaţia cu benzină. Acum se miră că focul arde mai tare

l Scris de loredana bancăș
Deputat PSD: Bolojan a vrut să stingă inflaţia cu benzină. Acum se miră că focul arde mai tare
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Deputatul PSD Marius Budăi a lansat vineri o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan, arătând că inflaţia a urcat din nou la 6,9% în octombrie, faţă de 6,6% în septembrie, fapt care dovedeşte că reţeta „salvatoare promovată cu atâta dârzenie” de fostul premier nu a rezolvat problemele României, ci le-a agravat.

Sursa: Digi24

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