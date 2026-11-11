 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Reindustrializarea nu este un slogan. Înseamnă salarii mai bune și șansa de a produce mai mult în România.”

s Scris de sergiu tămaș(
Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD): „Reindustrializarea nu este un slogan. Înseamnă salarii mai bune și șansa de a produce mai mult în România.”
Aosom
Deputatul clujean Remus Lăpușan (Partidul Social Democrat) a spus că România are nevoie de o politică economică orientată spre producție și că economia nu poate fi construită doar din consum și importuri.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech