Deputatul PNL Adrian Mocanu – declarații acide la adresa numirilor din ISJ!

Declarații publice – deputat PNL Adrian Mocanu: “Într-un județ în care numărul elevilor scade, dispar clase și se reduc norme didactice, PSD consideră că prioritatea învățământului buzoian este să aibă un inspector școlar general și nu mai puțin de TREI inspectori generali adjuncți! Să lăsăm, însă, deoparte orice dispută politică și să ne uităm la […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗