 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Deputatul PNL Adrian Mocanu – declarații acide la adresa numirilor din ISJ!

i Scris de iulian gavriluta
Deputatul PNL Adrian Mocanu – declarații acide la adresa numirilor din ISJ!
Aosom
Declarații publice – deputat PNL Adrian Mocanu: “Într-un județ în care numărul elevilor scade, dispar clase și se reduc norme didactice, PSD consideră că prioritatea învățământului buzoian este să aibă un inspector școlar general și nu mai puțin de TREI inspectori generali adjuncți! Să lăsăm, însă, deoparte orice dispută politică și să ne uităm la […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →