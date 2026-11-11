Deputatul USR Emanuel Ungureanu amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan. Mai sunt necesare doar 18 voturi, susține acesta

Tensiunile dintre Nicușor Dan și USR ies la iveală după conferința de presă susținută de președinte la Palatul Cotroceni. Deputatul Emanuel Ungureanu a lansat un avertisment dur pe Facebook, unde a vorbit despre posibilitatea suspendării șefului statului. Parlamentarul susține că mai sunt necesare doar 18 voturi pentru declanșarea procedurii și recunoaște că se abține cu greu să nu semneze chiar el un asemenea demers, conform Realitatea PLUS.

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