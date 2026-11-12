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Politică

Deși a stârnit revolta liderilor europeni, premierul Norvegiei vrea să discute din nou cu Putin la telefon

l Scris de loredana bancăș
Deși a stârnit revolta liderilor europeni, premierul Norvegiei vrea să discute din nou cu Putin la telefon
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O nouă convorbire telefonică cu Vladimir Putin, la care să participe și președintele finlandez Alexander Stubb, este într-adevăr posibilă, a declarat prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, potrivit RBC Ukraine. Afirmația vine în contextul în care prima discuție la telefon cu președintele rus a stârnit revolta mai multor lideri europeni.

Sursa: Digi24

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