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Politică

Despăgubiri pentru victimele indirecte în accidente rutiere. Ce drepturi au membrii familiei victimei?

p Scris de publicitate
Despăgubiri pentru victimele indirecte în accidente rutiere. Ce drepturi au membrii familiei victimei?
Aosom
Există situații în care un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane afectează atât victima, care se confruntă cu suferințe fizice, cât și apropiații acesteia, a căror viață se poate schimba radical în urma tragicului eveniment.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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