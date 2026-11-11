Despăgubiri pentru victimele indirecte în accidente rutiere. Ce drepturi au membrii familiei victimei?

Există situații în care un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane afectează atât victima, care se confruntă cu suferințe fizice, cât și apropiații acesteia, a căror viață se poate schimba radical în urma tragicului eveniment.

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