Despre reforme și democrație

Motto: „Multe forme de guvernare au fost și vor mai fi încercate în această lume a păcatului și a suferinței. Nimeni nu pretinde că democrația este perfectă. De fapt, s-a spus că democrația este cea mai rea formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte forme care au fost încercate din când în când...” (Winston Churchill, 11 noiembrie 1947) Fiecare organizație internațională trece, periodic, prin schimbări. Atunci când schimbările vizează funcționarea internă sau eficientizarea operațiunilor, ele sunt numite „adaptări”. Când sunt necesare transformări mai profunde, pentru a ancora obiectivele în realitatea evolutivă, vorbim despre „reforme”. În ambele cazuri, este necesară o evaluare prealabilă a ceea ce funcționează și a ceea ce poate fi îmbunătățit. În noiembrie 2025, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei i-a solicitat Secretarului General Alain Berset să prezinte o foaie de parcurs pentru reforme. La 15 iulie 2026, Alain Berset a prezentat un raport privind modul în care ar putea arăta Consiliul Europei (CoE) la orizontul anului 2040. Raportul oferă statelor membre oportunitatea unei reflecții asupra modului în care Organizația ar trebui să se adapteze la provocările în continuă schimbare cu care se confruntă Europa, precum și asupra valorii sale adăugate în cadrul arhitecturii globale și regionale.

Sursa: Sighet Online Citește mai departe la sursa originală ↗