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Politică

„Doamna ministră”, din limbajul colocvial în cel oficial. Ioana Ciocan vrea să schimbe DOOM

m Scris de mădălina hodea
„Doamna ministră”, din limbajul colocvial în cel oficial. Ioana Ciocan vrea să schimbe DOOM
Aosom
Ministrul Culturii cere schimbarea DOOM. Cuvântul „ministră” ar putea fi folosit oficial, fără eticheta „colocvial”. The post „Doamna ministră”, din limbajul colocvial în cel oficial. Ioana Ciocan vrea să schimbe DOOM appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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