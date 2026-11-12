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Politică

Dominic Fritz dă dreptate PSD în privința comasării județelor: „Asta este direcția corectă” / De ce rămâne sceptic

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Dominic Fritz dă dreptate PSD în privința comasării județelor: „Asta este direcția corectă” / De ce rămâne sceptic
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Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că reducerea numărului de județe și comasarea localităților reprezintă direcția corectă

Sursa: Stiri Pe Surse

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