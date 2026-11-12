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Politică

Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”

c Scris de coralia frigea
Dominic Fritz este de acord cu direcția PSD privind comasarea județelor: „Evident că avem prea multe județe”
Aosom
Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că direcția pe care o urmează PSD privind comasările de comune și județe este una „corectă”.

Sursa: Mediafax Ro

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