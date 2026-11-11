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Politică

Dominic Fritz, înfrângere la Tribunalul Timiș. Ce au decis magistrații

d Scris de dana bărăgan
Dominic Fritz, înfrângere la Tribunalul Timiș. Ce au decis magistrații
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Dominic Fritz a primit o nouă decizie nefavorabilă la Tribunalul Timiș, care a respins miercuri, 11 noiembrie, solicitarea prin care edilul Timișoarei încerca să obțină anularea ordinului de retragere din funcția de primar, relatează Realitatea PLUS. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Sursa: Realitatea

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