Dominic Fritz, reacție fermă după răspunsurile lui Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

Liderul USR a reacționat vineri după ce președintele Nicușor Dan, întrebat de ce se agață de Lucian Pahonțu, a spus că jurnalistul voia să întrebe de fapt dacă „ne oferiți puțină răzbunare”. „Nu e răzbunare, ci simț al dreptății, claritate morală și igienă democratică”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook. Punctul 8 de …

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