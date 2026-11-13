 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Dominic Fritz, reacție fermă după răspunsurile lui Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu

r Scris de rebecca popescu
Dominic Fritz, reacție fermă după răspunsurile lui Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu
Aosom
Liderul USR a reacționat vineri după ce președintele Nicușor Dan, întrebat de ce se agață de Lucian Pahonțu, a spus că jurnalistul voia să întrebe de fapt dacă „ne oferiți puțină răzbunare”. „Nu e răzbunare, ci simț al dreptății, claritate morală și igienă democratică”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook. Punctul 8 de …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →