Dominic Fritz (USR), despre planul de reformă administrativă: O bâlbâială a PSD, un spectacol cu care vor să ne țină ocupați

Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că planul PSD de reformă administrativă, schițat recent de europarlamentarul Dragoș Benea, este doar un spectacol pus în scenă de social-democrați pentru ca atenția publicului să fie deviată de la faptul că nu pot livra la guvernare o serie de reforme importante. Liderul USR spune că reforma administrativ-teritorială este necesară, pentru că sunt județe care nu se pot susține singure din punct de vedere financiar, dar discuția trebuie purtată mai aplicat, mai ales în ceea ce privește zona rurală și cum poate fi aceasta dezvoltată.

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