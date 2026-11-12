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Politică

Donald Trump amenință Mexicul cu dublarea taxelor vamale, după sosirea unei noi caravane cu migranți

a Scris de alexandra pricop
Donald Trump amenință Mexicul cu dublarea taxelor vamale, după sosirea unei noi caravane cu migranți
Aosom
Trump a ameninţat joi cu dublarea taxelor vamale impuse Mexicului, după sosirea unei caravane cu peste 1.000 de migranţi

Sursa: Stiri Pe Surse

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