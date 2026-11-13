 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Donald Tusk: Europa nu va accepta un acord de securitate dictat de SUA sau Rusia

d Scris de daniela moise
Donald Tusk: Europa nu va accepta un acord de securitate dictat de SUA sau Rusia
Aosom
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că țările europene trebuie să aibă un cuvânt de spus în orice acord care reconfigurează arhitectura de securitate a continentului. Tusk a avertizat că Europa nu va permite SUA și Rusiei să negocieze un acord de securitate „peste capul nostru”, în contextul unor informații conform cărora Washingtonul a cerut […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →