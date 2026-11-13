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REVIEW iMac M6 – cel mai frumos desktop Apple a beneficiat de un upgrade important. Sistemul all-in-one care îți satisface toate nevoile într-un format compact

a Scris de alexandru puiu
REVIEW iMac M6 – cel mai frumos desktop Apple a beneficiat de un upgrade important. Sistemul all-in-one care îți satisface toate nevoile într-un format compact
Aosom
Explorează iMac M6 și moștenirea iMac G3, cele două modele care au redefinit accesibilitatea tehnologiei pentru utilizatori.

Sursa: Playtech

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