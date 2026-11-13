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Politică

Pe cine văd nord-coreenii ca succesor al lui Kim Jong Un. Ce nemulțumiri există

l Scris de lorena mihăilă
Pe cine văd nord-coreenii ca succesor al lui Kim Jong Un. Ce nemulțumiri există
Aosom
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un ar putea deveni următorul conducător al țării și ar duce dinastia familiei Kim la a patra generație.

Sursa: Stirile Pro.tv

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