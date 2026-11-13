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Politică

Ovidiu Vanghele, interzis la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan. În Germania, jurnalistul ar fi fost pedepsit penal. Radu Herjeu: Uriașul aparat de propagandă s-a întors împotriva lui

f Scris de florentina constantin
Ovidiu Vanghele, interzis la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan. În Germania, jurnalistul ar fi fost pedepsit penal. Radu Herjeu: Uriașul aparat de propagandă s-a întors împotriva lui
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Președintele Nicușor Dan a oferit, joi, noi explicații în legătură cu situația jurnalistului Ovidiu Vanghele, căruia i-a transmis că nu mai are acces la Palatul Cotroceni, punctând că are dreptul să refuze...

Sursa: Dcnews

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