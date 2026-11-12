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Politică

Două aeronave F-18 spaniole decolate după detectarea unei ţinte aeriane

r Scris de robert ene
Două aeronave F-18 spaniole decolate după detectarea unei ţinte aeriane
Aosom
Într-un moment tensionat, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat joi, 12.11.2026, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce un sistem de supraveghere radar a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina. Această acțiune a fost luată în urma unei alerte emise de Inspectoratul General pentru […] The post Două aeronave F-18 spaniole decolate după detectarea unei ţinte aeriane first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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