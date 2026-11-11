 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI

e Scris de e-politic ro
DOUĂ MUȘTE LA COTROCENI
Aosom
Unii exulta dupa clinciul de ieri, de la Cotroceni, dintre președintele bizar și jurnalistul sarmalist: „Oamenii sistemului se bat intre ei!&rdq

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech