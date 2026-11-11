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Politică

Două senatoare alese pe listele S.O.S. România s-au afiliat grupului parlamentar al PSD

a Scris de andreea dobra
Două senatoare alese pe listele S.O.S. România s-au afiliat grupului parlamentar al PSD
Aosom
Senatoarele Cosmina Cerva și Rodica Cușnir au anunțat miercuri, în plen, că se afiliază grupului parlamentar al PSD. Cele două au intrat în Parlament pe listele S.O.S. România, iar ulterior au făcut parte din grupul PACE - Întâi România.

Sursa: Digi24

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