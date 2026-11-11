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Politică

Două senatoare și-au anunțat trecerea la PSD. Ele au fost alese pe listele S.O.S. România și POT

a Scris de adrian ilie
Două senatoare și-au anunțat trecerea la PSD. Ele au fost alese pe listele S.O.S. România și POT
Aosom
Senatoarele Cosmina Cerva şi Rodica Cuşnir au anunţat, miercuri, în plen afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat (PSD), informează Agerpres. „Anunţ afilierea la grupul PSD din Senat”, a spus Cosmina Cerva, preşedinta Comisiei pentru constituţionalitate. Rodica Cuşnir a transmis că se afiliază şi ea grupului PSD. „Anunţ că începând de astăzi mă afiliez …

Sursa: Hotnews

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