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Politică

Două versiuni despre aceeași promisiune privind TVA. Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan și vorbește despre trădare: „E doar o problemă de timp până când lucrurile se surpă”

a Scris de andreea deaconescu
Două versiuni despre aceeași promisiune privind TVA. Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan și vorbește despre trădare: „E doar o problemă de timp până când lucrurile se surpă”
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Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan în privința discuțiilor despre creșterea TVA, purtate înainte de formarea Guvernului. Fostul premier a reacționat miercuri, 11 noiembrie, la declarațiile șefului statului și a criticat, separat, modul în care Executivul său a fost demis.

Sursa: Ziare

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