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Politică

"Draga mea, ești totul pentru mine..." Poveste de iubire din timpul Primului Război Mondial, scoasă la lumină după o licitație: "Acele scrisori mă trăgeau mereu înapoi”

f Scris de florentina constantin
"Draga mea, ești totul pentru mine..." Poveste de iubire din timpul Primului Război Mondial, scoasă la lumină după o licitație: "Acele scrisori mă trăgeau mereu înapoi”
Aosom
„Draga mea, ești totul pentru mine...” Aceste cuvinte au fost scrise de artileristul Willie Webber soției sale, Gladys, de pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. Proaspății căsătoriți, care...

Sursa: Dcnews

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