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Politică

Dragoș Benea mută discuția de la desființarea județelor la reducerea cheltuielilor: „Cetățeanul trebuie să fie câștigătorul detașat”

f Scris de florin pușcaș
Dragoș Benea mută discuția de la desființarea județelor la reducerea cheltuielilor: „Cetățeanul trebuie să fie câștigătorul detașat”
Aosom
Dragoș Benea susține că principalul obiectiv al reorganizării României trebuie să fie reducerea cheltuielilor suportate de contribuabili și îmbunătățirea serviciilor publice

Sursa: Stiri Pe Surse

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