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Politică

Dragoste fără limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția

p Scris de petru mazilu
Dragoste fără limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția
Aosom
Dragostea nu are limite. Un bărbat a mers cu bicicleta din Italia în Japonia pentru a-și revedea soția. El a pedalat peste 15.000 de kilometri, timp de 272 de zile.

Sursa: Mediafax Ro

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