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Politică

Dronele rusești trec de apărarea ucraineană: Zelenski acuză noi restricții asupra Starshield

g Scris de george traicu
Dronele rusești trec de apărarea ucraineană: Zelenski acuză noi restricții asupra Starshield
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că sistemul american Starshield, versiunea militară a Starlink.

Sursa: Stiri Pe Surse

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