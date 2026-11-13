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Politică

Dubla măsură a președintelui și logica sa fracturată. Atunci când nu-i interzice la Cotroceni, Nicușor Dan le face jurnaliștilor proces de intenție și le reformulează întrebările. Cum văd liderii politici și de opinie înțelegerea rolului său în stat

d Scris de dora vulcan
Dubla măsură a președintelui și logica sa fracturată. Atunci când nu-i interzice la Cotroceni, Nicușor Dan le face jurnaliștilor proces de intenție și le reformulează întrebările. Cum văd liderii politici și de opinie înțelegerea rolului său în stat
Aosom
Atunci când nu le interzice accesul, ca jurnaliști, la Cotroceni pe motive fără legătură cu demersul profesional - cum e cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele, Nicușor Dan face cu lejeritate un salt până la reformularea întrebărilor jurnaliștilor și atribuirea de intenții pe care aceștia nu le exprimă - cum e cazul jurnalistului Bogdan Isopescu. The post Dubla măsură a președintelui și logica sa fracturată. Atunci când nu-i interzice la Cotroceni, Nicușor Dan le face jurnaliștilor proces de intenție și le reformulează întrebările. Cum văd liderii politici și de opinie înțelegerea rolului său în stat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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