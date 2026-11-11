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Politică

După conferința lui Nicușor Dan, George Simion, liderul AUR, spune că România se apropie de „regimurile dictatoriale”: „Suntem ţintă”

ș Scris de ștefana radu
După conferința lui Nicușor Dan, George Simion, liderul AUR, spune că România se apropie de „regimurile dictatoriale”: „Suntem ţintă”
Aosom
George Simion, preşedintele AUR, a afirmat, miercuri, că România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale, iar acest fapt a devenit clar după conferinţa de presă a preşedintelui Nicuşor Dan.

Sursa: Digi24

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