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Politică

După două zile de negocieri la Abu Dhabi, Kievul anunță un acord cu Moscova

e Scris de e-politic ro
După două zile de negocieri la Abu Dhabi, Kievul anunță un acord cu Moscova
Aosom
Cea de-a doua zi a negocierilor SUA-Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi a ajuns, miercuri, la final. Rustem Umerov, cel care a condus delegația ucraineana i

Sursa: Ziuanews.ro

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