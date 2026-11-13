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Politică

După Norvegia, Finlanda interzice accesul sportivilor din Rusia și Belarus pe teritoriul său

f Scris de florin toader
După Norvegia, Finlanda interzice accesul sportivilor din Rusia și Belarus pe teritoriul său
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Guvernul Norvegiei a anunțat că va împiedica sportivii profesioniști ruși și belaruși să vină în Norvegia pentru a concura. The post După Norvegia, Finlanda interzice accesul sportivilor din Rusia și Belarus pe teritoriul său appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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