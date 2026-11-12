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E oficial! Ce emisiune prezintă Denise Rifai la Antena Stars și când începe noul proiect

a Scris de andreea romaniuc archip
E oficial! Ce emisiune prezintă Denise Rifai la Antena Stars și când începe noul proiect
Aosom
Denise Rifai revine pe micile ecrane la Antena Stars cu emisiunea „TOC Show”. Află când începe noul format, în ce zile va fi difuzat și ce declarații a făcut prezentatoarea TV.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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