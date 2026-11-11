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Politică

Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație”

d Scris de daniela nicolescu
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație”
Aosom
Conferința de presă organizată de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni a generat un val de reacții negative în mediul online din partea mai multor politicieni, după episodul care a avut loc aseară, când șeful statului a dat afară un jurnalist de la conferința de presă și i-a transmis acestuia că va avea interzis accesul la […]

Sursa: Gandul

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