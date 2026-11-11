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Politică

Elena Udrea îl suspectează pe Ilie Bolojan că își pregătește candidatura la prezidențiale prin sondajul PNL-USR

r Scris de realitatea.net
Elena Udrea îl suspectează pe Ilie Bolojan că își pregătește candidatura la prezidențiale prin sondajul PNL-USR
Aosom
Elena Udrea lansează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și pune sub semnul întrebării sondajul INSCOP care arată că o alianță între PNL și USR ar obține 32% din voturi. Fostul ministru al Turismului consideră că cifrele prezentate ridică semne de întrebare și suspectează că în spatele promovării unei asemenea alianțe s-ar afla, de fapt, planurile lui Bolojan pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale. Udrea susține că liberalii ar putea avea mai mult de pierdut decât de câștigat dintr-o astfel de înțelegere.

Sursa: Realitatea

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