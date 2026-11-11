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Politică

Elevii de la Liceul cu Program Sportiv, implicați în discuții interactive cu polițiștii

a Scris de alina mihai
Elevii de la Liceul cu Program Sportiv, implicați în discuții interactive cu polițiștii
Aosom
• polițiștii le-au oferit elevilor exemple concrete privind identificarea situațiilor de risc și le-au recomandat adoptarea unui comportament preventiv • s-au abordat teme de interes și s-a pus accent pe prevenirea și combaterea bullyingului, prevenirea portului și folosirii obiectelor periculoase • o echipă canină de la Serviciul Criminalistic a fost printre elevi Articolul Elevii de la Liceul cu Program Sportiv, implicați în discuții interactive cu polițiștii apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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