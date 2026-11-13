Emilia Șercan a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice ziaristului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Cotroceni. Ea califică măsura drept un act de cenzură și o încălcare a Constituției. Totodată, Șercan atrage atenția asupra precedentului periculos creat de Administrația Prezidențială pentru libertatea presei din România. The post Emilia Șercan avertizează asupra precedentului de la Cotroceni: Nicușor Dan comite un act de cenzura la cel mai înalt nivel appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗