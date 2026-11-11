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Politică

Emilia Șercan critică „decizia fără precedent” a președintelui Nicușor Dan de interzicere a unui jurnalist și faptul că șeful statului a evitat subiectul SRI

a Scris de aniela manolea
Emilia Șercan critică „decizia fără precedent” a președintelui Nicușor Dan de interzicere a unui jurnalist și faptul că șeful statului a evitat subiectul SRI
Aosom
Jurnalista de investigație Emilia Șercan a criticat gestul președintelui Nicușor Dan de a interzice accesul unui jurnalist la Cotroceni, dar și tăcerea șefului statului cu privire la conducerea SRI. Un director al serviciului nu a mai prezentat rapoartele de activitate ale SRI în Parlament de 13 ani, acuză Șercan.

Sursa: Ziare

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