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Politică

Emisarii lui Trump au discutat cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Europenii vor fi implicați în negocieri

e Scris de elena crangasu
Emisarii lui Trump au discutat cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Europenii vor fi implicați în negocieri
Aosom
Emisarii Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat ieri discuții cu Volodimir Zelenski, la Dublin, după ce s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. The post Emisarii lui Trump au discutat cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Europenii vor fi implicați în negocieri appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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