Emisarii Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat ieri discuții cu Volodimir Zelenski, la Dublin, după ce s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. The post Emisarii lui Trump au discutat cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Europenii vor fi implicați în negocieri appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗