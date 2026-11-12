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Politică

Emisarii lui Trump fac anunțul zilei: reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind Ucraina

p Scris de petru mazilu
Emisarii lui Trump fac anunțul zilei: reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind Ucraina
Aosom
Emisarii lui Trump au făcut anunțul zilei. Joi, la finalul discuțiilor de la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner au anunțat că reprezentanții Europei vor participa la următoarele negocieri privind pacea în Ucraina.

Sursa: Mediafax Ro

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