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Politică

Emisarii SUA au ajuns la Moscova. Cu cine s-au întâlnit înainte de discuția de la Kremlin

g Scris de george sîrbu
Emisarii SUA au ajuns la Moscova. Cu cine s-au întâlnit înainte de discuția de la Kremlin
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Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, în urma discuțiilor dintre Ucraina și Rusia care s-au încheiat miercuri la Abu Dhabi, a anunțat presa rusă, preluată de AFP și Reuters. „Emisarii președintelui american (…) au fost întâmpinați de emisarul special al președintelui …

Sursa: Hotnews

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