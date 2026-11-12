Emisarii SUA au ajuns la Moscova. Cu cine s-au întâlnit înainte de discuția de la Kremlin

VIDEO Florin Salam îl 'ceartă' pe CTP după declarațiile la adresa sa: 'Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică' 12 Nov 2026

„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților 12 Nov 2026

Mesajul papei Leon al XIV-lea la revenirea în Peru: Diviziunile trecutului trebuie depășite 12 Nov 2026

Sorin Grindeanu anunță că două județe din România vor să se unească înainte ca Guvernul să facă reforma administrativ-teritorială. Despre ce zone este vorba 12 Nov 2026

Luca Niculescu: Guvernul pregătește un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Paza unităților de învățământ și implicarea Poliției Locale, printre soluțiile analizate 12 Nov 2026