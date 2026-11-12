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Politică

Emmanuel Macron, despre alertele cu bombă din Europa: „Este prea devreme pentru a le atribui unor puteri străine”

a Scris de alexandra pricop
Emmanuel Macron, despre alertele cu bombă din Europa: „Este prea devreme pentru a le atribui unor puteri străine”
Aosom
Emmanuel Macron a declarat că este prea devreme ca alertele cu bombă să fie atribuite unor puteri străine

Sursa: Stiri Pe Surse

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