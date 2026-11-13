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Politică

Epopeea marilor „valuri de migrație” din Parlamentul României. Scindări majore și regrupări care au schimbat raportul de forțe în ultimii 36 de ani

t Scris de teodor bobei
Epopeea marilor „valuri de migrație” din Parlamentul României. Scindări majore și regrupări care au schimbat raportul de forțe în ultimii 36 de ani
Aosom
Scindarea FSN, apariția UNPR și dezintegrarea PP-DD au fost momente importante în istoria parlamentară, care au dus la schimbarea vizibilă a configurațiilor parlamentare. The post Epopeea marilor „valuri de migrație” din Parlamentul României. Scindări majore și regrupări care au schimbat raportul de forțe în ultimii 36 de ani appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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