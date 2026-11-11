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Politică

Eșec al guvernului lui Robert Fico. Parlamentul slovac a respins o măsură ce viza dosarele de mare corupție

a Scris de adrian ilie
Eșec al guvernului lui Robert Fico. Parlamentul slovac a respins o măsură ce viza dosarele de mare corupție
Aosom
Parlamentul slovac a respins miercuri o modificare majoră a Codului penal propusă de guvern, un eşec ce ilustrează slăbirea majorităţii premierului naţionalist Robert Fico, relatează AFP, preluată de Agerpres. Mai mulţi deputaţi slovaci şi-au retras recent sprijinul pentru de coaliţia guvernamentală, în timp ce opoziţia a cerut săptămâna trecută organizarea de alegeri anticipate. Doar 75 …

Sursa: Hotnews

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