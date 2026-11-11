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Politică

„Este un prim pas pentru o alternativă la axa PSD-AUR”. Anunțul făcut de Ilie Bolojan și Ludovic Orban

c Scris de clarice dinu
„Este un prim pas pentru o alternativă la axa PSD-AUR”. Anunțul făcut de Ilie Bolojan și Ludovic Orban
Aosom
Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat miercuri fuziunea PNL cu Forța Dreptei care urmează să se finalizeze la finalul anului viitor. Acesta este primul pas în demersul de a forma o alternativă la „axa PSD-AUR”, a precizat liderul liberal. „Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma …

Sursa: Hotnews

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