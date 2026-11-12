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„Eu nu sunt gunoi”. Mesajul lui Nicușor Dan după scandalul cu jurnalistul Vanghele

m Scris de madalina bahrim
„Eu nu sunt gunoi”. Mesajul lui Nicușor Dan după scandalul cu jurnalistul Vanghele
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„Eu nu sunt gunoi”, a declarat Nicușor Dan. The post „Eu nu sunt gunoi”. Mesajul lui Nicușor Dan după scandalul cu jurnalistul Vanghele appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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