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Politică

Europenii susțin în mod covârșitor formarea unei armate europene. Cum văd românii un asemenea proiect

a Scris de andreea ignat
Europenii susțin în mod covârșitor formarea unei armate europene. Cum văd românii un asemenea proiect
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Peste 70% dintre europeni susțin înființarea unei armate a Uniunii Europene, iar aproape 80% vor consolidarea capacităților de apărare ale blocului comunitar, potrivit unui raport GLOBSEC pentru 2026.

Sursa: Stirile Pro.tv

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